Возле Байкала ликвидируют нелегальную свалку

Определяется лицо, ответственное за ликвидацию свалки



В посёлке Большое Голоустное Иркутской области возле Байкала есть несанкционированная свалка. Нахождение такой загрязненной территории в границах Центральной экологической зоны Байкала угрожает уникальной экосистеме, в связи с чем требуется скорейшее принятие мер по её устранению.



По данному факту природоохранная прокуратура проводит проверку. В настоящее время определяется лицо, ответственное за ликвидацию свалки, так как отходы скоплены частично на неразграниченных землях, частично на полосе отвода дороги.



- Озабоченность вызывает то, что в посёлке Большое Голоустное отсутствуют места временного размещения отходов, что влечет постоянную подпитку данной свалки новым мусором. Таким образом, для комплексного решения проблемы необходимо доработать тему обеспечения территории населенного пункта надлежащей контейнерной площадкой, а также местами временного накопления отходов, - рассказали в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.



По окончанию проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, рассматривается вопрос о предъявлении соответствующего иска в суд.

