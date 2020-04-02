 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Апреля

01 Апреля

Популярное

В Чите проверяют пассажиров, прилетевших из других регионов

В Чите проверяют пассажиров, прилетевших из других регионов
Общество,  Фото:pixabay.com
Любой гражданин, у которого выявляется температура, сразу же изолируется в медпункт

В Читинском аэропорту с 30 марта организована проверка пассажиров, прилетевших из других регионов. Процедура проходит с помощью бесконтактных тепловизоров. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Руководитель управления Роспотребнадзора в Забайкалье Светлана Лапа отметила, что мера контроля вызвана объективными причинами.

«Санитарно-карантинный контроль обязательно включает в себя термометрию, то есть измерение температуры тела. Все прибывающие не увидят сотрудников с термометрами, потому что аэропорт имеет бесконтактные тепловизоры. Это специальное оборудование, которое позволяет измерять температуру тела дистанционно», - сообщила она.

Светлана Лапа также отметила, что во всех пунктах пропуска через государственную границу всегда проводится санитарно-карантинный контроль. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, в Забайкальском крае введена эта процедура и для внутренних рейсов.

По её словам, любой гражданин, у которого выявляется температура, сразу же изолируется в медпункт.

«Вызывается скорая медицинская помощь, человек доставляется в инфекционную больницу для осмотра и лабораторного исследования. Такой порядок определён по аэропорту, потому что он расположен практически в черте города, и гражданин доставляется в инфекционную больницу для осмотра и лабораторного обследования. При наличии условий изоляции на дому, гражданин отправляется домой», - добавила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

С 29 марта в Забайкальском крае введены ограничения по передвижению граждан во избежание распространения новой коронавирусной инфекции среди населения. Согласно рекомендациям медиков, карантин поможет ограничить рост числа заболевших в стране.

Находящимся на самоизоляции нельзя покидать место проживания, за исключением случая посещения ближайшего магазина, аптеки, для выгула домашнего животного или выброса отходов. 
пассажиры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске приступили к ямочному ремонту дорог
В Иркутске приступили к ямочному ремонту дорог
Общество, 02.04.2020
«Пока большинство иркутян трудится удаленно, у нас есть возможность провести мероприятия с наименьшими неудобствами для жителей», отметил вице-мэр Иркутска
В Улан Удэ цены на продукты остаются на прежнем уровне
В Улан Удэ цены на продукты остаются на прежнем уровне
Общество, 02.04.2020
Это касается продуктов первой необходимости
Как выглядит Улан-Удэ в изоляции. Фоторепортаж
Как выглядит Улан-Удэ в изоляции. Фоторепортаж
Общество, 02.04.2020
Несмотря на режим полной самоизоляции, на улицах прибавилось людей. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Все регионы ДФО ввели режим самоизоляции
Все регионы ДФО ввели режим самоизоляции
Общество, 02.04.2020
Сегодня такой режим ввели на Чукотке
В Бурятии вокруг банкета экс-чиновника разгорелся скандал
В Бурятии вокруг банкета экс-чиновника разгорелся скандал
Общество, 02.04.2020
Владислав Бумбошкин сегодня записал видеообращение, в котором рассказал о ситуации
Главврач «инфекционки» в Улан-Удэ: «Сотрудники воспряли духом»
Главврач «инфекционки» в Улан-Удэ: «Сотрудники воспряли духом»
Общество, 02.04.2020
Татьяна Сымбелова поблагодарила неравнодушных людей за поддержку медиков
Улан-удэнцам предлагают слушать лекции известных театральных критиков
Улан-удэнцам предлагают слушать лекции известных театральных критиков
Общество, 02.04.2020
Ежедневно в своих социальных сетях театр будет публиковать эскизы, созданные в рамках «Территории РОСТа»
В Улан-Удэ ушёл из жизни известный художник
В Улан-Удэ ушёл из жизни известный художник
Общество, 02.04.2020
Иннокентий Налабардин скончался на 87-м году жизни
В Бурятии лучшие учителя получат по 250 тысяч
В Бурятии лучшие учителя получат по 250 тысяч
Общество, 02.04.2020
В республике объявили конкурс на присуждение премий лучшим учителям
В Бурятии запустят карту заражённых коронавирусом
В Бурятии запустят карту заражённых коронавирусом
Общество, 02.04.2020
Глава Бурятии рассказал, от чего зависит возможное продление полной самоизоляции
Коронавирус не пройдёт: В Бурятии появится пропускной пункт на мосту
Коронавирус не пройдёт: В Бурятии появится пропускной пункт на мосту
Общество, 02.04.2020
Кабанский район ввёл особую меру по борьбе с коронавирусом

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^