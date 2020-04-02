В Чите проверяют пассажиров, прилетевших из других регионов

Любой гражданин, у которого выявляется температура, сразу же изолируется в медпункт



В Читинском аэропорту с 30 марта организована проверка пассажиров, прилетевших из других регионов. Процедура проходит с помощью бесконтактных тепловизоров. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.



Руководитель управления Роспотребнадзора в Забайкалье Светлана Лапа отметила, что мера контроля вызвана объективными причинами.



«Санитарно-карантинный контроль обязательно включает в себя термометрию, то есть измерение температуры тела. Все прибывающие не увидят сотрудников с термометрами, потому что аэропорт имеет бесконтактные тепловизоры. Это специальное оборудование, которое позволяет измерять температуру тела дистанционно», - сообщила она.



Светлана Лапа также отметила, что во всех пунктах пропуска через государственную границу всегда проводится санитарно-карантинный контроль. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, в Забайкальском крае введена эта процедура и для внутренних рейсов.



По её словам, любой гражданин, у которого выявляется температура, сразу же изолируется в медпункт.



«Вызывается скорая медицинская помощь, человек доставляется в инфекционную больницу для осмотра и лабораторного исследования. Такой порядок определён по аэропорту, потому что он расположен практически в черте города, и гражданин доставляется в инфекционную больницу для осмотра и лабораторного обследования. При наличии условий изоляции на дому, гражданин отправляется домой», - добавила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.



С 29 марта в Забайкальском крае введены ограничения по передвижению граждан во избежание распространения новой коронавирусной инфекции среди населения. Согласно рекомендациям медиков, карантин поможет ограничить рост числа заболевших в стране.



Находящимся на самоизоляции нельзя покидать место проживания, за исключением случая посещения ближайшего магазина, аптеки, для выгула домашнего животного или выброса отходов.

