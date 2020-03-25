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Улан-удэнка Раиса Бредний: «У меня нет коронавируса»

Улан-удэнка Раиса Бредний: «У меня нет коронавируса»
Общество, 
Результаты анализов на коронавирус придут завтра из Новосибирска

Как сообщал «Байкал-Daily», жительница столицы Бурятии Раиса Бредний проходит обследование в инфекционной больнице.

Несколько дней она лежала дома с ОРВИ, и тест на коронавирус, сделанный на дому, оказался сомнительным. Поэтому медики предложили ей пройти обследование в больнице, анализы для проверки были отправлены в Новосибирск.

Ранее - утром - в республиканском оперативном штабе рассказали, что в Бурятии зарегистрирован первый человек с подозрением на коронавирус. 24 марта вечером в вирусологической лаборатории дала предварительный положительный результат первая проба на коронавирус, анализы для проверки направлены в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» города Новосибирск. В течение нескольких суток диагноз будет уточнён. Принят полный комплекс мер реагирования.

- Вынуждена писать ещё раз. И фото поставила. Что живу. И ещё улыбаться могу, несмотря ни на что. Потому что СМИ разносят неправду. У меня нет коронавируса. Я чувствую себя на данный момент хорошо. У меня нет температуры, кардиограмма хорошая. Анализы все у меня взяли. Никакой терапии не проводят. У моего мужа Вадима, повторяю, тоже нет коронавируса. Все, кто об этом пишет и говорит, им, наверное, очень хочется сенсации. Подозрение и сомнительный результат – это ещё не факт. Результаты уже будут завтра, - обратилась через соцсети Раиса Бредний ко всем.

«Давайте будем благоразумны», добавила она.   
коронавирус
 
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