Результаты анализов на коронавирус придут завтра из Новосибирска
Как сообщал «Байкал-Daily», жительница столицы Бурятии Раиса Бредний проходит обследование в инфекционной больнице.
Несколько дней она лежала дома с ОРВИ, и тест на коронавирус, сделанный на дому, оказался сомнительным. Поэтому медики предложили ей пройти обследование в больнице, анализы для проверки были отправлены в Новосибирск.
Ранее - утром - в республиканском оперативном штабе рассказали, что в Бурятии зарегистрирован первый человек с подозрением на коронавирус. 24 марта вечером в вирусологической лаборатории дала предварительный положительный результат первая проба на коронавирус, анализы для проверки направлены в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» города Новосибирск. В течение нескольких суток диагноз будет уточнён. Принят полный комплекс мер реагирования.
- Вынуждена писать ещё раз. И фото поставила. Что живу. И ещё улыбаться могу, несмотря ни на что. Потому что СМИ разносят неправду. У меня нет коронавируса. Я чувствую себя на данный момент хорошо. У меня нет температуры, кардиограмма хорошая. Анализы все у меня взяли. Никакой терапии не проводят. У моего мужа Вадима, повторяю, тоже нет коронавируса. Все, кто об этом пишет и говорит, им, наверное, очень хочется сенсации. Подозрение и сомнительный результат – это ещё не факт. Результаты уже будут завтра, - обратилась через соцсети Раиса Бредний ко всем.
«Давайте будем благоразумны», добавила она.
Улан-удэнка Раиса Бредний: «У меня нет коронавируса»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина был приговорён к условному лишению свободы
В Заиграевском районе тушить лесные пожары готовы 161 огнеборец
Полицейские задержали его с поличным
Жители республики активно распространяют недостоверную информацию в мессенджерах
Женщина освободилась из колонии только полгода назад
Соответствующее поручение дам мэр города Игорь Шутенков
Тест на коронавирус оказался сомнительным, поэтому ей было предложено пройти обследование в инфекционной больнице
Среди саженцев множество различных видов деревьев
Цена одноразовой маски составит 30 рублей
В детсаду провели профилактическое мероприятие
Преступление произошло во время драки
Детям вручили светоотражающие наклейки
Оказалось, подозреваемый судим 13 раз за кражи и угоны
Пенсионерка стала жертвой «обряда очищения денег»
«Я тоже не рада, что цена маски высокая», - призналась Евгения Лудупова