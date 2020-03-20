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Найденные в торговых точках Бурятии снюсы уничтожат

Найденные в торговых точках Бурятии снюсы уничтожат
Общество, 
Предприниматели выплатят штраф

При внеплановых проверках в декабре 2019 года управлением Роспотребнадзора по Бурятии установлены факты хранения в торговых точках Улан-Удэ и Гусинооозерска никотинсодержащей продукции (бестабачные сосательные или жевательные смеси). А именно продукции, не прошедшей оценку соответствия требованиям технических регламентов к продукции, без маркировки единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

«Нарушения обязательных требований при обороте данной пищевой продукции представляют угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», сообщили в пресс-службе управления.

По результатам проверок были возбуждены дела и направлены в суд.

Арбитражный суд республики полностью поддержал доводы управления, признал предпринимателей виновными в совершении административных правонарушений. Суд назначил им наказания в виде штрафов. Изъятые товары подлежат уничтожению.

- Судом не были приняты во внимание доводы субъектов предпринимательства о наличии на продукцию сертификатов соответствия, т.к. они являются документами подтверждения добровольного характера и не подтверждают соответствия реализуемой продукции требованиям технических регламентов, - отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», поправками, принятыми на сессии Народного Хурала, в Бурятии введён запрет на продажу снюсов детям и подросткам до 18 лет. За нарушение предусмотрены штрафы.


снюсы Роспотребнадзор
 
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