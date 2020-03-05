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В Бурятии запретили продавать снюсы подросткам

В Бурятии запретили продавать снюсы подросткам
Бизнес, 
Сегодня одобрили запрет на продажу опасных никотинсодержащих конфет и порошков

В Бурятии приняли поправки закон о запрете розничной продажи несовершеннолетним опасных никотиносодержащих смесей – снюсов.

Как сообщал «Байкал-Daily», тревогу по поводу распространения снюсов в Бурятии забили к концу 2019 года. Тогда было заявлено, что зараза проникла едва ли не во все школы Улан-Удэ. «В основном его употребляют школьники от 10 до 14 лет – ребёнка рвёт, горечь во рту, он задыхается, слабеют мышцы», - поделилась директор школы №35 Людмила Пахомова.

Однако нынешние снюсы не содержат самого табака, соответственно, антитабачное регулирование к ним применить нельзя. Запрет на продажу таких изделий на федеральном уровне не установлен, поэтому они свободно распространяются.

В декабре премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Роспотребнадзору пресечь незаконное распространение снюсов. Управление Роспотребнадзора по Бурятии и МВД проводили рейды по торговым точкам. В 20-х числах декабря сообщалось об изъятии из оборота 856 упаковок снюса – на них не было документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

Сегодня на сессии Народного Хурала внесены поправки в закон «Об ограничениях в сфере розничной продажи бестабачных курительных изделий и устройств, имитирующих курение табака», а также в закон «Об административных правонарушениях». Докладчиком выступила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

«В настоящее время среди детей и подростков активно распространяется никотиносодержащая продукция (жвачки, конфеты, порошки и так далее), неофициально их также называют снюсами. Популярность никотиносодержащей продукции, содержащей серьёзные дозы никотина, среди школьников и подростков растёт благодаря привлекательной упаковке и удобству использования. Его употребление почти незаметно для окружающих, продаются на переменах возле школ и в других местах. Употребление даёт очень серьёзный токсический эффект и приводит к довольно серьёзным интоксикационным расстройствам, происходит интоксикационное поражение практически всех внутренних органов, в первую очередь – сердечно-сосудистой системы и расстройства метаболизма. В существующих расфасовках никотиносодержащей продукции содержится в 50 и более раз больше никотина, чем в одной сигарете», - говорится в пояснительной записке законопроекта.

Принятыми сегодня поправками в Бурятии введён запрет на продажу снюсов детям и подросткам до 18 лет. За нарушение предусмотрены штрафы. Отметим, соседний Забайкальский край принял аналогичные меры ещё в декабре 2019 года.

На сессии звучали мнения о том, что нужно ввести запрет на рекламу любых табакосодержащих веществ (один из регионов Дальнего Востока принял такие меры). Было предложено также ввести полный запрет продажи всем, а не только несовершеннолетним.

- Дети могут просить о покупке более взрослых товарищей. Я изучал этот вопрос, прошёлся по магазинам. Те, кто продаёт никотиносодержашие вещества, они далеко не патриоты, они патриоты своего кармана, - заявил Игорь Бобков.

Евгения Лудупова обещала учесть это замечание, отметив, что необходимо изучить законодательную практику.

Законопроект приняли в двух чтениях.

Отметим, в 2015 году в Бурятии был введён запрет на продажу несовершеннолетним энергетиков.



депутаты Народного Хурала снюсы
 
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