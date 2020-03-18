В Чите пьяный водитель и пассажир напали на полицейских

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Один из них ударил инспектора ДПС по лицу



Вечером во вторник в полицию поступило сообщение о ДТП на улице Бабушкина в Чите. Прибывшие на место сотрудники ДПС обнаружили в автомобиле «Нива» водителя и пассажира с признаками опьянения.



Водитель и пассажир при оформлении ДТП оказали сопротивление сотрудникам полиции, повредили форменное обмундирование, выражались нецензурной бранью, а 23-летний пассажир нанёс сотруднику полиции удар по лицу.



Они были задержаны. Ими оказались работники казённого учреждения «Читинская Авиабаза».



В отношении 36-летнего водителя составлен протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения, он помещён в специальное помещение для содержания задержанных лиц.



Пассажир автомобиля привлечён к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Кроме того, решается вопрос о привлечении гражданина к уголовной ответственности по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.





