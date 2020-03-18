Один из них ударил инспектора ДПС по лицу
Вечером во вторник в полицию поступило сообщение о ДТП на улице Бабушкина в Чите. Прибывшие на место сотрудники ДПС обнаружили в автомобиле «Нива» водителя и пассажира с признаками опьянения.
Водитель и пассажир при оформлении ДТП оказали сопротивление сотрудникам полиции, повредили форменное обмундирование, выражались нецензурной бранью, а 23-летний пассажир нанёс сотруднику полиции удар по лицу.
Они были задержаны. Ими оказались работники казённого учреждения «Читинская Авиабаза».
В отношении 36-летнего водителя составлен протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения, он помещён в специальное помещение для содержания задержанных лиц.
Пассажир автомобиля привлечён к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Кроме того, решается вопрос о привлечении гражданина к уголовной ответственности по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите пьяный водитель и пассажир напали на полицейских
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Неуведомление надзорного органа создаёт угрозу распространения вредных организмов
Однако с 1 апреля начнётся дистанционное обучение
Концерт состоится 8 июля
Об этом сообщил Сергей Кравцов
Один из них ударил инспектора ДПС по лицу
Обработку проводят на конечных остановках
В лаборатории, оснащённой вентиляцией, он выращивал коноплю круглый год
Она показала «маме» клип на песню Uno
Злоумышленниц удалось задержать благодаря таксисту
Жители республики сообщают о дефиците масок в аптеках
Подозреваемый вплотную подошёл к своей жертве
При этом в шести районах показатели заболеваемости превышены
Женщина вышла с ней на следующей остановке
За превышение должностных полномочий возбуждено уголовное дело
Однако допускается перенос голосования на более поздний срок в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса