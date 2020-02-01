Мера направлена на регулирование численности плотоядных
Жители Бурятии могут получить охотничий билет и приобрести ружьё для защиты скота. Об этом сообщили в Бурприроднадзоре.
Мера направлена на снижение хищничества волка в отношении сельскохозяйственных и домашних животных, предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, а также недопущение заболевания бешенством скота.
Подать заявление на получение охотничьего билета можно через Единый портал государственных услуг, через многофункциональный центр, при личном приёме в Бурприроднадзоре.
- После получения охотничьего билета необходимо обратиться в центр разрешительно-лицензионной работы управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Бурятии для приобретения охотничьего оружия с последующим обращением в Бурприроднадзор с целью получения разрешения на добычу плотоядных хищников, - сообщили в ведомстве.
Жители Бурятии могут получить ружьё для защиты скота
Общество, Фото:
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