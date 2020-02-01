Жители Бурятии могут получить ружьё для защиты скота

Мера направлена на регулирование численности плотоядных



Жители Бурятии могут получить охотничий билет и приобрести ружьё для защиты скота. Об этом сообщили в Бурприроднадзоре.



Мера направлена на снижение хищничества волка в отношении сельскохозяйственных и домашних животных, предотвращение угрозы жизни и здоровью населения, а также недопущение заболевания бешенством скота.



Подать заявление на получение охотничьего билета можно через Единый портал государственных услуг, через многофункциональный центр, при личном приёме в Бурприроднадзоре.



- После получения охотничьего билета необходимо обратиться в центр разрешительно-лицензионной работы управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Бурятии для приобретения охотничьего оружия с последующим обращением в Бурприроднадзор с целью получения разрешения на добычу плотоядных хищников, - сообщили в ведомстве.





