Семена будут переданы по заявке образовательного учреждения
22 января специалисты Бурятской лесосеменной станции провели ссыпку остатков средних проб семян с истекшим сроком хранения и их обезличивание за 2018 год.
- Всего ссыпано 50 проб семян сосны обыкновенной первого класса качества общей массой 2,247 килограмм, которые были обезличены, составлен акт о ссыпке. От обезличенных семян была отобрана средняя проба семян, зарегистрирована, разложена на аппарат для проращивания, - сообщает республиканский Центра защиты леса.
Обезличенные семена сосны обыкновенной бесплатно будут переданы для опытно-исследовательских работ, изготовление коллекций, школам, учебным заведениям и лесным предприятиям через Ресурсный эколого-биологический центр Бурятии по их письменному запросу.
В Бурятии семена сосны отдадут школам для опытов
Общество, Фото:
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