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В школы Бурятии поступили 30 новых автобусов

В школы Бурятии поступили 30 новых автобусов
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Новые автобусы заменят уже не соответствующий требованиям ГОСТ автотранспорт

19 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов вручил 30 школам республики ключи от новых автобусов. Школьный автопарк обновили за счёт средств федерального бюджета по национальному проекту «Образование», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Машины получили 16 муниципальных образовательных учреждений и 14 государственных школ-интернатов. Общая стоимость приобретённых автобусов составила примерно 65 млн рублей.

- В преддверии Нового года мы вручаем нашим школам новые автобусы. Всего в этом году в образовательные учреждения поступило 43 автобуса. Автобусы все современные, безопасные и адаптированы к нашему климату, - отметил Алексей Цыденов.


На церемонии вручения новых школьных автобусов с ответным словом выступила директор республиканской Мариинской школы-интерната Улан-Удэ Дарима Эрдынеева.

- От имени учащихся, родителей и педагогов хочу выразить искреннюю признательность за помощь нашей школе, которая долго ждала транспорт для безопасной перевозки детей. Сегодня это проблема решена благодаря правительству республики. Мы теперь сможем возить детей на республиканские и межрегиональные олимпиады, практические конференции, фестивали, конкурсы и спортивные соревнования, - сказала Дарима Эрдынеева.

Всего в 2019 году в школы Бурятии поступило 43 школьных автобуса. Новые автобусы заменят уже не соответствующий требованиям ГОСТ автотранспорт, срок эксплуатации которого превышает более 10 лет.

Всего за три года в республику поступило 152 школьных автобуса. 54 школьных автобуса - на 107,9 млн рублей из республиканского и муниципальных бюджетов. И 95 автобусов - в рамках федеральной программы по обновлению школьного автопарка. Ещё три автобуса в 2018 году приобрело «Забайкальское горнорудное предприятие» по договоренности с Алексеем Цыденовым.

На сегодняшний день в республике 7,5 тысяч детей из более чем 400 населённых пунктов обеспечены ежедневным подвозом до школ. Школьный автопарк образовательных учреждений региона насчитывает 267 автобусов.





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