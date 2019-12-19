Для школьников провели День открытых дверей
В день празднования Дня Конституции России 12 декабря в суде Закаменского района Бурятии прошёл День открытых дверей для учащихся школ Закаменска.
Первая встреча организована с учащимися вечерней школы. Детям рассказали о Конституции, её истории и значении. Ребята ознакомились с работой суда в целом, с функциями отдела делопроизводства, архива, приёмной граждан, судебных приставов.
В конце встречи работники суда ответили на вопросы ребят. Их интересовала организация рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей, ответственность по отдельным видам преступлений, их категория, возраст, с которого наступает уголовная ответственность и т.д.
Вторая встреча проведена с учащимися 11 класса школы №1. Детям также рассказали о конституции, провели экскурсию, викторину и деловую игру в форме судебного процесса.
По словам организаторов, обе встречи прошли как на одном дыхании, ребята живо вступали в беседы, интересовались работой суда, его оснащением, функциями, а также в целом профессией юриста.
В Бурятии дети сыграли в «суд»
Общество, Фото:
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