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В 2020 году в Улан-Удэ высадят более 23 тысяч саженцев

В 2020 году в Улан-Удэ высадят более 23 тысяч саженцев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бюджету города это обойдётся в 170 миллионов рублей

В Улан-Удэ в 2020 году посадят тополя, яблони, сосны и другие деревья – всего более 23 тысяч саженцев. Об этом сообщили в администрации города.

На реализацию муниципальной программы «Зелёный город» в следующем году выделят 170 млн рублей. Деньги пойдут на посадку, охрану и защиту городских лесов, санитарные рубки и очистку просек, мониторинг пожарной опасности, выявление и фиксацию лесонарушений.

Также в 2020 году проведут обучение сотрудников, занимающихся озеленением города. Администрация города намерена заключить договор с Бурятской сельхозакадемией. Специалисты вуза будут давать профессиональные консультации по формовочной обрезке деревьев и уходу за зелёными насаждениям.

Кроме того, часть средств пойдёт на цветочное оформление города (8 тыс. кв. м.) и высадку газона (10 тыс. кв. м). Особое внимание уделят уходу и поливу зелёных насаждений, высаженных в этом году. Это порядка 43 тысяч деревьев и кустарников. Для этого запланировано устройство стационарных поливных водопроводов, а также покупка семи единиц спецтехники (поливочных машин и прочего).

- Озеленение - это не разовая акция, мы подходим к этому системно и озеленение будем продолжать. «Лёгкие нашего города» - зелёные насаждения будем восстанавливать, для этого будем развивать свой собственный питомник, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Весной 2020 года начнётся новая волна озеленения общественных территорий. 23,3 тысячи саженцев появятся в парках и скверах. Так, к примеру, благоустроят площадь Славы в Железнодорожном районе. На общественной территории появятся новые деревья, кустарники и крупномерные деревья. Повторно растения высадят там, где они не прижились. В целом, процент приживаемости составил в этом году 80 процентов.

Места для будущих посадок определяют уже сейчас. В этом направлении активную работу ведут администрации районов города. Инициативные жители также могут оставить свои предложения на сайте «Активный горожанин».

В этом году в посадках весной и осенью участвовала четверть населения Улан-Удэ. Более 100 тысяч горожан внесли и свой вклад в «зелёную историю». города». Посадки велись практически во всех скверах и парках города: им. Сенчихина, семейного отдыха, в сквере пограничников, «Кристальный», «Юбилейный» и других. На магистральных улицах города: Терешковой, Жуковского, Лимонова, Ботанической, Бабушкина, Борсоева. Предпочтения отдавались саженцам тополя, яблони, сосны, клена, калины жимолости. Эти растения хорошо переносят сибирский климат.

Начавшееся весной этого года озеленение города стало самыми масштабными за всю историю Улан-Удэ.


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