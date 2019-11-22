Скалы у водопада в Аршане очистят от вандальных надписей

Всех желающих приглашают на акцию по очистке скал от надписей



Национальный парк «Тункинский» приглашает всех желающих для наведения порядка и очистки скал от надписей на территории первого водопада в посёлке Аршан.



- Мы приглашаем к сотрудничеству трудовые коллективы, общественные организации и всех желающих внести свой вклад в экологический десант «Чистые скалы - чистая душа», - сообщили в нацпарке.



Десант запланирован на 26 ноября на 11:00.





