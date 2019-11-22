Всех желающих приглашают на акцию по очистке скал от надписей
Национальный парк «Тункинский» приглашает всех желающих для наведения порядка и очистки скал от надписей на территории первого водопада в посёлке Аршан.
- Мы приглашаем к сотрудничеству трудовые коллективы, общественные организации и всех желающих внести свой вклад в экологический десант «Чистые скалы - чистая душа», - сообщили в нацпарке.
Десант запланирован на 26 ноября на 11:00.
Скалы у водопада в Аршане очистят от вандальных надписей
Общество, Фото:
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