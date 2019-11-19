В Улан-Удэ показали премьеру «Наводнение»

Общество, Фото: Александра Данилова

Сергей Левицкий взял за основу сюжет русского классика, но создал фактически другое произведение



15 и 16 ноября на сцене Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева состоялась премьера спектакля «Наводнение» на основе рассказа Евгения Замятина. Режиссёром, художником и автором инсценировки стал художественный руководитель Сергей Левицкий, сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.



«Наводнение» – рассказ Евгения Замятина, посвящённый природному катаклизму в Санкт-Петербурге в начале XX века, на фоне которого разыгрывается бытовая драма в бездетной семье Софьи и Трофима. Герои много лет живут вместе, но Софья так и не смогла родить мужу ребёнка. В отчаянии она берет в семью 13-летнюю соседскую девочку-сироту, однако случается не чудо, а катастрофа.



Режиссёр взял за основу сюжет русского классика, но создал фактически другое произведение с новыми героями, измененным финалом и иными смыслами. Спектакль Сергея Левицкого существует вне временных рамок: обстановка квартиры, костюмы героев из разных эпох, а вымышленная соседняя страна Белтакия, откуда прибывают беженцы, и вовсе указывает на нереальность происходящего.



Замятин, писатель-символист, для него наводнение – не просто природный катаклизм, а внутреннее состояние героини, которая захлебывается в своих чувствах: вины, любви, ревности, ненависти. Сергей Левицкий, обращаясь к рассказу классика, усиливает символизм, здесь каждый предмет или событие имеет второй смысл. И создает почти арт-хаусный фильм, похожий на полотна Ларса фон Триера, Андрея Тарковского, Альфреда Хичкока, Ингмара Бергмана. Жанр спектакля так и звучит «почти кино в семи главах». И драматичная история Софьи, Трофима и Ганьки больше похожа на психологический триллер, где музыка гипнотизирует, кинематографические спецэффекты создают напряжение – и все работает на атмосферу.



Спектакль проходит практически в молчании: герои мало говорят, стихия бушует внутри персонажей, события словно смонтированы, без акцента на временных точках они тянутся одно за другим, сливаясь в единую картину. На создание напряженной атмосферы, в которой как будто что-то должно взорваться, влияет и близость зрителей. Зрительный зал вместимостью около 200 человек построен прямо на сцене: зрители сидят буквально в паре метров от артистов и слышат каждый шорох и вздох, даже раздающиеся из дальних комнат.



– Этот спектакль о том, что люди хотят любить и быть любимыми. И мой герой тоже. Но каким образом он получает эту любовь? Наверное, этим я и оправдываю своего персонажа и его нечестные действия по отношению к супруге. Но ему хочется любить. Режиссер, конечно, не ограничивается бытовой историей, он мыслит глобально, здесь на первый план, мне думается, выходит тема войны. А что можно противопоставить войне? Только любовь. Но любви не получилось, – говорит народный артист Олег Петелин.



Тема войны действительно в какой-то момент становится основной – ее голос звучит все сильнее и сильнее и в финале врывается в тишину пустой комнаты ревом бомбардировщиков.



На премьере зал тоже «молчал». Словно загипнотизированные, зрители боялись пошевелиться, чтобы не выдать своего присутствия героям – создался эффект подглядывания в замочную скважину соседней квартиры. Однако после просмотра они делились впечатлениями в социальных сетях.



«Спектакль наглядно показывает то, как иногда несправедливо страдают люди от любви. Он о том, что каждая чаша имеет свои края, и жидкость в ней может в любой момент выплеснуться. Жутко от всего. Жутко от правды, от того, на что человек в отчаянии готов пойти. Спасибо всем, кто принимал участие в создании спектакля. Вы вновь прыгнули выше головы и сделали шедевр».



«Я в седьмом ряду сидела, зрение не очень, но эмоциями так накрыло... Думала, что ж такое-то, ни разу не было, чтоб вот так трясло... Переживала сильно. За Софью, за Ганьку, за соседей-беженцев, за ребенка Софьи. За всех нас переживала, за себя, за родных, друзей, соседей и просто прохожих...»



«Спасибо вам за этот спектакль! Сильная драма! Полное погружение в атмосферу. Местами до жути, эмоции до дрожи! Продолжайте нас удивлять и покорять!»



– Этот спектакль проверит, насколько вы способны сопереживать и чувствовать, – отмечает Олег Петелин, исполняющий роль Трофима.

