Машины предоставляются семьям, имеющим 8 и более детей, не достигших 18 лет
Шесть многодетных семей получили микроавтобусы за счёт бюджета Иркутской области.
Ключи от «Газелей» вручили победителям конкурса по предоставлению автотранспорта семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших 18 лет. Это семьи из Шелехова, Усолья-Сибирского, а также Заларинского, Черемховского, Иркутского и Тулунского районов. Всего же в этом году в конкурсе приняла участие 21 семья. Победителей определило жюри.
Иркутская область – один из немногих регионов России, учредивший подобный конкурс. Автомобили приобретаются в рамках подпрограммы «Дети Приангарья» на 2019-2024 годы государственной региональной программы «Социальная поддержка населения». Конкурс проводится с 2013 года. За это время автомобили получила 21 многодетная семья, сообщили в пресс-службе правительства области.
6 многодетных семей в Иркутской области получили микроавтобусы
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