В Бурятии отремонтировали 175-летнюю школу

Малокуналейская школа открыла свои двери после капитального ремонта



В 2018 году школе в селе Малый Куналей Бичурского района Бурятии исполнилось 175 лет. Современное здание построено в 1983 году. Летом 2019-го здесь начался капитальный ремонт: перекрыта крыша, установлены евроокна, душевые кабины, заменены полы, электрика, отопление, входные двери, отремонтирован актовый зал, стены в коридорах и учительской, туалеты, тренерский кабинет и многое другое. Школу теперь не узнать – внутри она стала, как новая, сообщает администрация Бичурского района.



13 сентября состоялось торжественное открытие после капитального ремонта. Ремонт обошёлся в 28 миллионов.



Глава Бичурского района, выпускник Малокуналейской средней школы Василий Смолин в своем выступлении подчеркнул, что школа дала ему не только знания, но и научила ценить дружбу и работать в команде.



- Сумма, на которую проведен капитальный ремонт Малокуналейской школы – одна из самых высоких по республике, - сообщил Смолин, - Многое многое сделала директор школы Тамара Смолина, которая постоянно контролировала работу подрядчика. Считаю, что школа заслужила такой ремонт, уверен, что из стен Малокуналейской школы выйдет ещё много талантливых выпускников.



По словам начальника РУО Виталия Ламуева, на следующий год подготовлены проектно-сметные документации на капитальный ремонт пяти школ и одного детского сада.



В Бичурском районе за последние три года капитально отремонтированы Бичурская средняя школы №1 – 15,5 млн. руб., Окино-Ключевская средняя школа – 25 млн. руб., а в этом году Малокуналейская школа – 28 млн. руб.



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