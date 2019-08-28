Чита проведёт чемпионат по волейболу

Соревнования в формате «3х3» состоятся среди мужских и женских команд



С 4 по 29 сентября на площадках для пляжного волейбола Забайкальского института железнодорожного транспорта пройдёт чемпионат города Читы по волейболу «3х3» среди мужских и женских команд.



К участию допускаются мужские и женские сборные команды учебных заведений, трудовых коллективов, спортивных обществ, а также самоорганизованные команды. Состав команд – 4 игрока (3 в поле и 1 запасной). Игроки должны быть не моложе 2002 года рождения и иметь допуск врача.



Чемпионат проводится по трём лигам отдельно среди мужских и женских команд: высшая лига, первая лига (любители) и ветеранская лига (возраст игроков 45+). Об этом сообщает пресс-служба комитета физической культуры и спорта администрации города Читы.

