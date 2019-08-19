Всего на берегах реки Онон собралось более 500 участников
17 и 18 августа на берегу озера Халанда возле реки Онон в Акшинском районе Забайкальского края прошёл фестиваль «Онон: связь времён и народов». В этом году мероприятие обрело статус межрегионального – Забайкальская гостеприимная земля приняла творческие делегации из Республики Бурятия и Иркутской области.
По задумке организаторов, особенностью фестиваля является этническая составляющая, а связующим звеном между существующими народными культурами Забайкалья стала река Онон, которая протекает практически по всей территории региона. В реку впадает семь притоков, с ней связано множество легенд и мифов, а местные жители относятся к Онону с глубоким уважением.
В торжественном открытии фестиваля приняли участие министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова и заместитель председателя краевого правительства по социальным вопросам Аягма Ванчикова. Помимо открытия, программа фестиваля включала в себя концерт-визитку, выставку-ярмарку изделий декоративно-прикладного творчества, этноквест, конкурсы «Ловись рыбка», «Поваренная книга Забайкалья», цветочных композиций, народных подворий, праздник молодой картошки, мастер-классы и концерты профессиональных коллективов театров песни и танца «Амар сайн» и «Забайкалье».
Фестиваль собрал более 500 участников из 19 районов Забайкалья, а также представителей из Бурятии и Иркутской области. Кроме того, участниками стали творческие делегации этнических конфессий – русские, эвенки, буряты, хамниганы, немцы, татары, башкиры, армяне. Многие творческие коллективы, выступившие на главной сцене фестиваля, известны далеко за пределами региона и становились лауреатами многих всероссийских конкурсов.
Как отмечает пресс-служба минкультуры Забайкалья, впервые фестиваль прошёл в 2017 году в селе Нижний Цасучей Ононского района. В фестивале приняли участие творческие делегации из 13 муниципальных районов Забайкальского края.
Бурятия приняла участие в забайкальском этнофестивале
Общество, Фото:
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