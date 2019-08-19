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В Бурятии начали выращивать лекарственные растения для эмчи-лам

В Бурятии начали выращивать лекарственные растения для эмчи-лам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их начали выращивать в местности Талын Харгана Селенгинского района

Буддийская традиционная Сангха России взялась за выращивание дорогих и необходимых лекарственных трав для бурятских эмчи-лам.

- В Ацайском дацане в местности Талын Харгана Селенгинского района начали выращивать лекарственные растения. Первым посадили шафран, который входит во многие лекарства в традиционной бурятской медицине эмчи-лам. Также является одной из самых дорогих приправ. В планах посадка и других лекарственных трав, - сообщили в официальной группе Буддийской традиционной Сангхи России в соцсети.

«В Бурятии есть хорошие условия для выращивания трав», также отметили здесь.

Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев 11 августа проверил ход работ и дал положительную оценку проекту. 



- Надеется, что в будущем выращивание лекарственных трав станет более обширно географически, и этот опыт возьмут другие поселения, - заключили в официальной группе Сангхи России.  


Сангха лекарственные препараты
 
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