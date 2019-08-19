В Бурятии начали выращивать лекарственные растения для эмчи-лам









- Надеется, что в будущем выращивание лекарственных трав станет более обширно географически, и этот опыт возьмут другие поселения, - заключили в официальной группе Сангхи России.





- Надеется, что в будущем выращивание лекарственных трав станет более обширно географически, и этот опыт возьмут другие поселения, - заключили в официальной группе Сангхи России.

Буддийская традиционная Сангха России взялась за выращивание дорогих и необходимых лекарственных трав для бурятских эмчи-лам.- В Ацайском дацане в местности Талын Харгана Селенгинского района начали выращивать лекарственные растения. Первым посадили шафран, который входит во многие лекарства в традиционной бурятской медицине эмчи-лам. Также является одной из самых дорогих приправ. В планах посадка и других лекарственных трав, - сообщили в официальной группе Буддийской традиционной Сангхи России в соцсети.«В Бурятии есть хорошие условия для выращивания трав», также отметили здесь.Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев 11 августа проверил ход работ и дал положительную оценку проекту.