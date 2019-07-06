Печь хотели установить в строящейся бане
В Селенгинском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемого в краже, совершённой из ограды дома в селе Средний Убукун.
Неработающий, ранее не судимый 22-летний местный житель украл с участка, купленного улан-удэнкой вместе с дачным домом, чугунную печь. Печь предназначалась для строящейся во дворе бани. Ущерб составил пять тысяч рублей.
Злоумышленник воспользовался длительным отсутствием хозяйки.
Украденное у него изъято. За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
Житель Бурятии украл чугунную печь из ограды
Общество, Фото:
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