Житель Бурятии украл чугунную печь из ограды

Печь хотели установить в строящейся бане



В Селенгинском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемого в краже, совершённой из ограды дома в селе Средний Убукун.



Неработающий, ранее не судимый 22-летний местный житель украл с участка, купленного улан-удэнкой вместе с дачным домом, чугунную печь. Печь предназначалась для строящейся во дворе бани. Ущерб составил пять тысяч рублей.



Злоумышленник воспользовался длительным отсутствием хозяйки.



Украденное у него изъято. За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.