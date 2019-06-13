Соревнования продлятся два дня
С 14 по 15 июня на Центральном стадионе Бурятии пройдут первые соревнования по лёгкой атлетике памяти заслуженного тренера РСФСР, олимпийского арбитра, кавалера ордена Дружбы Бориса Мироманова.
За звания сильнейших будут бороться атлеты из Бурятии, соседних регионов и ближнего зарубежья.
- Борис Мироманов внёс большой вклад в развитие спорта Бурятии. Благодаря мастерству тренера и врождённому чутью на таланты, Борис Васильевич со своими учениками был в составе национальной сборной Советского Союза десять долгих лет, - сообщает пресс-служба минспорта республики.
Борис Мироманов освещал главные спортивные события Бурятии с 1993 года. 22 года он вёл программу «Радар спорт». В 2018 году выход передачи возобновила его дочь Алёна Мироманова.
Соревнования по лёгкой атлетике начнутся 14 июня в 16:00, торжественное открытие состоится в 18:00. 15 июня начало соревнований с 10:00.
Как сообщал «Байкал-Daily», Борис Мироманов скончался 12 февраля 2016 года после продолжительной болезни. Заслуженного тренера России не стало на 71-м году жизни.
В Улан-Удэ пройдут соревнования памяти Бориса Мироманова
Общество, Фото:
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