В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Тарбагатайском районе нарушали законодательство в сфере социальной защиты инвалидов. Центром дополнительного образования «Радуга талантов» в селе Тарбагатай нарушили нормы строительных правил.
Так, поверхность пандуса не была выделена отчётливо цветом или текстурой. На стоянке отсутствовали дорожные знаки, не были обозначены парковочные места машин инвалидов.
Начальнику управления образования Тарбагатайского района было внесено представление. В суд был подан иск об устранении нарушений.
В ходе рассмотрения искового заявления в суде ответчики добровольно устранили недочёты, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии нарушали права инвалидов
Общество, Фото:
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