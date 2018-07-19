Мальчик решил ночевать у него
О пропаже сына родители 12-летнего жителя Вихоревки Братского района сообщили вечером, когда он не вернулся домой после прогулки. На поиски мальчика были организованы силы сотрудников полиции. Утром к поискам приобщили добровольцев.
Подросток был найден утром живым и здоровым.
Как оказалось, мальчик гулял допоздна с другом и решил у него переночевать, пока родители были на работе. Взрослые нашли детей уже спящими и не стали выяснять, знает ли мама о местонахождении ребёнка.
Сейчас мальчик передан родителям, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Пропавшего в Иркутской области подростка нашли у друга
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