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В Бохане прошёл «Сур-Харбан»

Общество, 
В посёлке Бохан на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Дружба» сегодня открылись спортивные соревнования областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан – 2018»

Впервые спортивный праздник открылся с театрализованного представления «Эрын гурбан наадан Бохан нангин газарта…» – «Игры трех мужей на священной Боханской земле…». Участие приняли фольклорные бурятские, русские, польские, татарские, белорусские и казачьи коллективы. Общее количество участников – 426 человек. Глава региона Сергей Левченко поздравил жителей с началом областного Сур-Харбана.

– Традиции этого праздника остаются неизменными на протяжении многих лет. В прошлом году было принято решение проводить также школьный Сур-Харбан, который состоялся на площадках нового физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Новонукутский. Детский праздник жители округа восприняли позитивно. В августе этого года второй школьный Сур-Харбан также состоится в поселке Новонукутский, – сказал глава региона.

- Мы стараемся, чтобы с этим праздником привносилось что-то новое в развитие округа – это строительство объектов культуры, спорта и другой социальной инфраструктуры. Сейчас мы отремонтировали спортивные площадки, провели капитальный ремонт дорог перед соревнованиями. Сур-Харбан – это большая репетиция перед фестивалем «Алтаргана», который пройдет у нас с 5 по 8 июля. И эти соревнования являются отборочным туром предстоящего мероприятия. Крайний раз фестиваль проводился в регионе ровно 10 лет назад, – сказал заместитель Губернатора – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

Сергей Левченко ознакомился с программой спортивных площадок праздника. По традиции в мероприятия Сур-Харбана включены соревнования на абсолютное первенство по бурятской борьбе и стрельбе из бурятского лука. В национальном празднике принимают участие около 700 спортсменов, в том числе шесть команд из районов УОБО и команда Ольхонского района. Всего в спортивную программу вошли 10 видов спорта: борьба, стрельба из бурятского лука, конный спорт, легкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, бурятские шахматы шатар, шахматы, шашки.

Как рассказал Анатолий Прокопьев, культурно-спортивный праздник проходит в четырех населенных пунктах Боханского района. В селах Тараса и Новая Ида прошли соревнования по футболу. Конные скачки были организованы на ипподроме в селе Харатирген. В них приняли участие семь районов Иркутской области, которые привезли 70 коней.

В рамках проведения «Сур-Харбана» впервые прошла выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства мастеров из всех районов УОБО. Таким образом у самодеятельных мастеров появилась возможность ежегодно представлять свои работы на более широком уровне. Завершится культурно-спортивный праздник 24 июня. Многие победители Сур-Харбана примут участие в международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана», сообщает пресс-служба правительства.
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