В Улан-Удэ временно закроют переезд «Почтовый»

Работы для удобства будут вестись ночью



Улан-Удэнская дистанция пути проводит ремонт пути на железнодорожном переезде 5652 км «Почтовый» с 14.06.2018 по 15.06.2018 (с 23:00 до 06:00 местного времени). Будет закрыто движение транспорта.



Объезд транспортных средств: ул.Пищевая – ул.Тулаева – ул.Ключевская – ул.Лебедева – ул.Пугачева – ул.Гармаева – ул.Пугачева – ул.Псковская – ул.Бограда и в обратном направлении.

