В Улан-Удэ и пригороде достраивают три новых детсада

Экономика, Фото: минобрнауки Бурятии

На строительство было выделено около миллиарда рублей



В Бурятии завершается строительство трёх детских садов. Они смогут принять по 280 детей возрастом от 1,5 до 7 лет, сообщили в региональном министерстве образования.



На строительство детских садов в рамках нацпроекта «Образование» выделено 935,3 млн рублей. Новые детские сады будут располагаться в селах Хойтобеэ и Гурульба Иволгинского района и в микрорайоне 140а Улан-Удэ.



Открытие детских садов планируется в ближайшее время.



В рамках нацпроекта «Образование» в Бурятии продолжается строительство ещё пяти детских садов. Три новых детских сада по 280 мест каждый появятся в Улан-Удэ в микрорайонах Забайкальский, Дивизонный и по улице Боевая. Детские сады на 150 мест строятся в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района и в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района.



Строительство этих детских садов будет завершено до конца 2020 года.

