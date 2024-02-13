В Улан-Удэ осуждённые плетут маскировочные сети

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Ранее они прошли специальное обучение



В Улан-Удэ осуждённые, отбывающие наказание в колонии строгого режима №8, продолжают маскировочные сети. На этот раз они подготовили партию из 10 сетей.



- Администрация исправительного учреждения передала маскировочные сети директору благотворительного фонда «ДоброБАМ» Ольге Зыкиной для последующей доставки в зону специальной военной операции, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.



Ранее осуждённые прошли специальное обучение по технологии и изготовлению маскировочных сетей, в том числе демисезонной расцветки.

