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В Бурятии подросток украл деньги, пока приглядывал за детьми

В Бурятии подросток украл деньги, пока приглядывал за детьми
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Подростка ждёт судебное заседание

В августе 2022 года у жительницы Баунтовского района Бурятии, многодетной матери, гостила её подруга.

Вечером женщины отлучились по делам, и попросили знакомого 14-летнего подростка присмотреть за детьми, поскольку женщина уже не раз обращалась к нему за помощью. После прихода матери детей, подросток ушёл домой, но вместе с ним из кошелька гостьи исчезли 10 тысяч рублей.

Потерпевшая в течение двух месяцев терпеливо пыталась разрешить возникшую неприятную ситуацию самостоятельно. Она звонила самому подростку, его брату, его матери. Но не дождавшись возмещения ущерба, обратилась в полицию.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Решается вопрос о назначении судебного заседания, сообщает пресс-служба Баунтовского районного суда. 
кража суд дети

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