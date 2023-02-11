Подростка ждёт судебное заседание
В августе 2022 года у жительницы Баунтовского района Бурятии, многодетной матери, гостила её подруга.
Вечером женщины отлучились по делам, и попросили знакомого 14-летнего подростка присмотреть за детьми, поскольку женщина уже не раз обращалась к нему за помощью. После прихода матери детей, подросток ушёл домой, но вместе с ним из кошелька гостьи исчезли 10 тысяч рублей.
Потерпевшая в течение двух месяцев терпеливо пыталась разрешить возникшую неприятную ситуацию самостоятельно. Она звонила самому подростку, его брату, его матери. Но не дождавшись возмещения ущерба, обратилась в полицию.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Решается вопрос о назначении судебного заседания, сообщает пресс-служба Баунтовского районного суда.
В Бурятии подросток украл деньги, пока приглядывал за детьми
Происшествия, Фото:
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