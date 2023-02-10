Он это сделал для продвижения по карьерной лестнице
В городе Тулун Иркутской области руководитель отдела предприятия ОАО «РЖД» приобрёл поддельный диплом о высшем техническом образовании, чтобы занять вышестоящую должность.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо поддельного официального документа».
- Тулунский городской суд Иркутской области вынес в отношении него обвинительный приговор. Вину фигурант признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России.
Мужчину приговорили к пяти месяцам ограничения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
В Иркутской области сотрудник предприятия «РЖД» купил поддельный диплом
Происшествия, Фото:
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