В Иркутской области сотрудник предприятия «РЖД» купил поддельный диплом

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Он это сделал для продвижения по карьерной лестнице



В городе Тулун Иркутской области руководитель отдела предприятия ОАО «РЖД» приобрёл поддельный диплом о высшем техническом образовании, чтобы занять вышестоящую должность.



Было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо поддельного официального документа».



- Тулунский городской суд Иркутской области вынес в отношении него обвинительный приговор. Вину фигурант признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России.



Мужчину приговорили к пяти месяцам ограничения свободы.



Приговор в законную силу не вступил.

