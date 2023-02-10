10 февраля

09 февраля

Популярное

В Иркутской области сотрудник предприятия «РЖД» купил поддельный диплом

В Иркутской области сотрудник предприятия «РЖД» купил поддельный диплом
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он это сделал для продвижения по карьерной лестнице

В городе Тулун Иркутской области руководитель отдела предприятия ОАО «РЖД» приобрёл поддельный диплом о высшем техническом образовании, чтобы занять вышестоящую должность.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо поддельного официального документа».

- Тулунский городской суд Иркутской области вынес в отношении него обвинительный приговор. Вину фигурант признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России.

Мужчину приговорили к пяти месяцам ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.
поддельные документы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области сотрудник предприятия «РЖД» купил поддельный диплом
В Иркутской области сотрудник предприятия «РЖД» купил поддельный диплом
Происшествия, 10.02.2023
Он это сделал для продвижения по карьерной лестнице
В Бурятии выяснили, как рабочий сорвался с крыши
В Бурятии выяснили, как рабочий сорвался с крыши
Происшествия, 10.02.2023
Мужчина сам нарушил технику безопасности, уверяют в фонде капремонта
В Иркутской области браконьеры ловят рыбу в домиках
В Иркутской области браконьеры ловят рыбу в домиках
Происшествия, 10.02.2023
Рыболовам грозит уголовная ответственность
Разыскиваемый в Улан-Удэ житель Хакасии нашёлся на Ямале
Разыскиваемый в Улан-Удэ житель Хакасии нашёлся на Ямале
Происшествия, 10.02.2023
Связь с мужчиной пропала в декабре прошлого года
В Братске в ДТП погиб водитель Toyota Mark II
Происшествия, 10.02.2023
Автомобилист выехал на «встречку», где столкнулся с другой иномаркой
В Бурятии пьяный прохожий украл из открытой машины 20 тысяч
В Бурятии пьяный прохожий украл из открытой машины 20 тысяч
Происшествия, 10.02.2023
Женщина припарковала автомобиль и не заперла двери
В Бурятии рабочий сорвался с крыши во время ремонта
В Бурятии рабочий сорвался с крыши во время ремонта
Происшествия, 10.02.2023
При падении мужчина выжил, но получил травмы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^