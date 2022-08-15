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На вокзале в Бурятии задержали голого мужчину

На вокзале в Бурятии задержали голого мужчину
Происшествия,  Фото:соцсети
На обнажённом мужчине были только тапочки

На железнодорожном вокзале станции Северобайкальск в Бурятии задержали голого мужчину. Он был лишь в одних тапочках.

Фотография обнажённого пассажира появилась сегодня, 15 августа, в соцсетях. «А что происходит?» – поинтересовался автор поста.

На снимке запечатлён абсолютно голый мужчина, лишь на ногах у него тапочки. Рядом с ним стоят сотрудники транспортной полиции.

Как выяснилось, инцидент произошёл ещё 10 августа. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. Задержанным мужчиной без одежды оказался 43-летний иркутянин. Его госпитализировали в медицинское учреждение Российских железных дорог.

- Сейчас проводится проверка, - пояснили в ведомстве.

Медики выяснят, всё ли в порядке со странным пассажиром.


вокзал

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