На обнажённом мужчине были только тапочки
На железнодорожном вокзале станции Северобайкальск в Бурятии задержали голого мужчину. Он был лишь в одних тапочках.
Фотография обнажённого пассажира появилась сегодня, 15 августа, в соцсетях. «А что происходит?» – поинтересовался автор поста.
На снимке запечатлён абсолютно голый мужчина, лишь на ногах у него тапочки. Рядом с ним стоят сотрудники транспортной полиции.
Как выяснилось, инцидент произошёл ещё 10 августа. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. Задержанным мужчиной без одежды оказался 43-летний иркутянин. Его госпитализировали в медицинское учреждение Российских железных дорог.
- Сейчас проводится проверка, - пояснили в ведомстве.
Медики выяснят, всё ли в порядке со странным пассажиром.
На вокзале в Бурятии задержали голого мужчину
Происшествия, Фото:
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