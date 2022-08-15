На вокзале в Бурятии задержали голого мужчину

На обнажённом мужчине были только тапочки



На железнодорожном вокзале станции Северобайкальск в Бурятии задержали голого мужчину. Он был лишь в одних тапочках.



Фотография обнажённого пассажира появилась сегодня, 15 августа, в соцсетях. «А что происходит?» – поинтересовался автор поста.



На снимке запечатлён абсолютно голый мужчина, лишь на ногах у него тапочки. Рядом с ним стоят сотрудники транспортной полиции.



Как выяснилось, инцидент произошёл ещё 10 августа. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. Задержанным мужчиной без одежды оказался 43-летний иркутянин. Его госпитализировали в медицинское учреждение Российских железных дорог.



- Сейчас проводится проверка, - пояснили в ведомстве.



Медики выяснят, всё ли в порядке со странным пассажиром.





