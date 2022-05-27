Жителя Бурятии заключили под стражу за попытку сжечь женщину с детьми

26 мая Иволгинский районный суд избрал меру пресечения мужчине, который пытался заживо сжечь бывшую сожительницу с детьми. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил мужчину под стражу.
- После рассмотрения доводов следователя, с учётом всех обстоятельств, суд пришёл к выводу, что применение иной более мягкой меры пресечения невозможно, - сообщили в пресс-службе райсуда.
Как сообщал «Байкал-Daily», страшная история произошла 23 мая. 37-летний пьяный улан-удэнец приехал в Сотниково к бывшей сожительнице, чтобы поговорить. Однако женщина не впустила его и попросила уйти. Прекрасно видя, что в доме находятся также дети (7 и 15 лет) мужчина подпёр дверь ломом, и устроил поджог.
Так как на окнах стоят металлические решётки, семья оказалась в ловушке. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям дома и охватил крышу. Поджигатель же стоял во дворе и хладнокровно наблюдал за происходящим.
Женщина умоляла бывшего сожителя выпустить их, но он не реагировал.
От смерти семью спасли четверо студентов, отдыхавших неподалёку на берегу реки. Они кинулись на помощь, отогнули решётку на окне, после чего вызволили из дома сначала детей, а затем помогли выбраться их матери.
Мужчина к этому времени уже сбежал, но позже был задержан полицейскими.
На него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью в отношении двух и более лиц, в том числе в отношении малолетнего».