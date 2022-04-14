В Улан-Удэ по трём статьям осудили экс-сотрудника салона сотовой связи

Продавец-консультант продавал информацию об абонентах
Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего продавца-консультанта салона сотовой связи, который продавал информацию об абонентах.
Как сообщал «Байкал-Daily», молодого человека задержали в 2021 году. Он устроился продавцом-консультантом в торговую точку дилера оператора сотовой связи, расположенную в торговом центре. Уже на следующий день он дал объявления в нескольких специализированных группах. Парень сообщил, что имеет доступ через служебный компьютер к конфиденциальной информации абонентов и предложил купить у него данные.
- В последующие несколько дней по запросам анонимных пользователей обвиняемый предоставил им сведения с детализацией телефонных звонков и сообщений восьми клиентов оператора сотовой связи из разных регионов. За свои незаконные действия молодой человек от заказчиков посредствам электронных переводов получил 21 тысячу рублей. Спустя некоторое время сотрудники службы собственной безопасности оператора сотовой связи обратили внимание на активность работника, которым делались запросы в системе по абонентам из разных регионов. При проверке вскрылись факты незаконных действий продавца, о которых извещены правоохранительные органы, - сообщали ранее в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
На парня возбудили уголовные дела по статьям «Нарушение тайны телефонных переговоров граждан», «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации» и «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну».
Суд назначил виновному 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.
- Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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