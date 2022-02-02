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В Улан-Удэ консультант салона сотовой связи продавал данные клиентов

В Улан-Удэ консультант салона сотовой связи продавал данные клиентов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Всего он обвиняется в восьми преступлениях

В Улан-Удэ перед судом предстанет 22-летний молодой человек, который занимался разглашением данных клиентов - сведений, составляющих коммерческую тайну.

По данным следствия, в феврале 2021 года молодой человек устроился продавцом-консультантом в торговую точку дилера оператора сотовой связи, расположенную в торговом центре.

На следующий день он со своего мобильного телефона в нескольких специализированных группах в мессенджере дал объявления. Он написал, что имеет доступ через служебный компьютер и программное обеспечение к конфиденциальной информации абонентов. Данные готов был продать за денежное вознаграждение.

- В последующие несколько дней по запросам анонимных пользователей обвиняемый предоставил им сведения с детализацией телефонных звонков и сообщений восьми клиентов оператора сотовой связи из разных регионов. За свои незаконные действия молодой человек от заказчиков посредствам электронных переводов получил 21 тысячу рублей. Спустя некоторое время сотрудники службы собственной безопасности оператора сотовой связи обратили внимание на активность работника, которым делались запросы в системе по абонентам из разных регионов. При проверке вскрылись факты незаконных действий продавца, о которых извещены правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

На парня возбудили уголовные дела по статьям «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений граждан, совершенное лицом и использованием своего служебного положения», «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации» и «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну». Всего он обвиняется в восьми преступлениях.

Недавно следователи завершили расследование, уголовное дело направлено в суд. 
сотовая связь разглашение коммерческой тайны

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