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В Бурятии колонию пытались обстрелять наркотиками и телефонами

В Бурятии колонию пытались обстрелять наркотиками и телефонами
Происшествия,  Фото:УФСИН по Бурятии
У стен колонии поймали арбалетчика

В исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске предотвратили попытку доставки запрещённых предметов. Наркотики и телефоны пытались доставить осуждёнными с помощью арбалета.

- Сотрудники исправительной колонии № 1 совместно с сотрудниками ОМВД России по Селенгинскому району задержали двух граждан, которые пытались осуществить переброс запрещённых предметов на территорию исправительного учреждения с использованием арбалета, - сообщила пресс-служба УФСИН по Бурятии.

В ходе досмотра, помимо арбалета, у них изъяли свёртки, примотанные скотчем к арбалетной стреле. В свёртках было наркотическое вещество растительного происхождения, пять телефонов, семь сим-карт и комплектующие к ним.

Материалы переданы в отдел полиции.

Как сообщал «Байкал-Daily», подобные инциденты у стен колоний в Бурятии далеко не редкость. В октябре арбалетчика с телефонами и пачками дрожжей поймали возле исправительной колонии №2. В августе здесь же осуждённым так и не удалось получить посылку с «запрещёнкой», примотанную к арбалетным стрелам. В августе вновь у стен колонии №2 поймали «Робин Гуда» с арбалетом и шприцами с наркотиками.


колония наркотики

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