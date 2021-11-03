У стен колонии поймали арбалетчика
В исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске предотвратили попытку доставки запрещённых предметов. Наркотики и телефоны пытались доставить осуждёнными с помощью арбалета.
- Сотрудники исправительной колонии № 1 совместно с сотрудниками ОМВД России по Селенгинскому району задержали двух граждан, которые пытались осуществить переброс запрещённых предметов на территорию исправительного учреждения с использованием арбалета, - сообщила пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В ходе досмотра, помимо арбалета, у них изъяли свёртки, примотанные скотчем к арбалетной стреле. В свёртках было наркотическое вещество растительного происхождения, пять телефонов, семь сим-карт и комплектующие к ним.
Материалы переданы в отдел полиции.
Как сообщал «Байкал-Daily», подобные инциденты у стен колоний в Бурятии далеко не редкость. В октябре арбалетчика с телефонами и пачками дрожжей поймали возле исправительной колонии №2. В августе здесь же осуждённым так и не удалось получить посылку с «запрещёнкой», примотанную к арбалетным стрелам. В августе вновь у стен колонии №2 поймали «Робин Гуда» с арбалетом и шприцами с наркотиками.
В Бурятии колонию пытались обстрелять наркотиками и телефонами
Происшествия, Фото:
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