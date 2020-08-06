В Улан-Удэ арбалетчик хотел стрелять наркотиками в колонию

Сотрудники исправительной колонии строгого режима №2 в Улан-Удэ поймали арбалетчика, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
5 августа около 22 часов сотрудники колонии задержали мужчину, у которого изъяли арбалет и две стрелы. Задержанный – 30-летний житель посёлка Онохой Заиграевского района.
В свёртках, примотанных скотчем к арбалетным стрелам, были телефон и шприцы с наркотиками. Всё это предназначалось осуждённым.
Для производства следственных действий материалы переданы отделу полиции № 2.
В Бурятии периодически ловят «Робин Гудов», которые пытаются запустить в колонии стрелы с запрещёнными предметами. Как сообщал «Байкал-Daily», один из последних случаев был зафиксирован в апреле всё в той же второй колонии.
К слову, недавно в Забайкальском крае в отношении такого же арбалетчика, который пытался обстрелять наркотиками читинскую колонию, вынесли суровый приговор. Мужчина отправился за решётку на 11 лет.