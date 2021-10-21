В Улан-Удэ арбалетчик пытался забросить в колонию телефоны и дрожжи









Сотрудники исправительной колонии №2 в Улан-Удэ задержали 18-летнего молодого человека. Он собирался с помощью арбалета доставить в исправительное учреждение запрещённые предметы.- В ходе обыска у задержанного обнаружены и изъяты самодельный арбалет и три стрелы. В свёртках, примотанных скотчем к арбалетным стрелам, были обнаружены четыре телефона, две пачки дрожжей и зажигалка, предназначавшиеся осуждённым, отбывающим наказание в учреждении, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.По данному факту составлены материалы для привлечения его к административной ответственности.