Золотую серёжку воровка продала крайне дёшево
16 июня в отдел полиции по Железнодорожному району обратилась 46-летняя улан-удэнка и сообщила о краже золотой сережки. Изделие пропало после застолья с соседом и его 35-летней знакомой. Ущерб составил более семи тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сотрудники полиции задержали участницу застолья. Выяснилось, что женщина сняла серьгу с потерпевшей, приобняв её в подъезде, куда женщины вышли из квартиры покурить. После этого воровка скрылась. Чтобы продолжить гуляния, на автобусной остановке она продала серьгу за 500 рублей.
Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Свою вину горожанка признала.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
Улан-удэнка обняла женщину и сняла с уха серёжку
Происшествия, Фото:
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