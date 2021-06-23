Улан-удэнка обняла женщину и сняла с уха серёжку

Золотую серёжку воровка продала крайне дёшево



16 июня в отдел полиции по Железнодорожному району обратилась 46-летняя улан-удэнка и сообщила о краже золотой сережки. Изделие пропало после застолья с соседом и его 35-летней знакомой. Ущерб составил более семи тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудники полиции задержали участницу застолья. Выяснилось, что женщина сняла серьгу с потерпевшей, приобняв её в подъезде, куда женщины вышли из квартиры покурить. После этого воровка скрылась. Чтобы продолжить гуляния, на автобусной остановке она продала серьгу за 500 рублей.



Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Свою вину горожанка признала.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

