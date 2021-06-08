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В Улан-Удэ автомобилист врезался в электроопору

В Улан-Удэ автомобилист врезался в электроопору
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло на Жердева

Сегодня вечером, 8 июня, в Улан-Удэ произошло ДТП с наездом на электроопору. Всё случилось на улице Жердева, в районе дома №33.

- Сообщение о ДТП поступило в 20.10 часов. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota RAV4 не справился с управлением и совершил наезд на опору электроосвещения, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

После этого водитель врезался также в ограждение, снеся несколько секций.

Для осмотра водителя на место прибыли медики.

В конце мая в Улан-Удэ девушка за рулём «Тойоты Приус» не справилась с рулевым управлением и врезалась в электроопору. В аварии пострадал подросток-пассажир.

Аварии с наездами на электроопоры в Улан-Удэ не редкость. В 2020 году Улан-Удэ водители-лихачи сбили 43 опоры уличного освещения. Более чем в половине случаев виновные сбежали с места. Общий ущерб составил 1,5 млн рублей.

Часто «не везёт» столбам на улице Трубачеева. В марте пьяный водитель «Хонды» снёс электроопору. Аналогичное ДТП с пьяным водителем «Хонды Аккорд» произошло здесь в августе 2020-го.
ДТП
 
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