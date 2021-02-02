В Улан-Удэ скрылась половина лихачей, сбивших электроопоры

В Улан-Удэ в прошлом году водители-лихачи сбили 43 опоры уличного освещения. Общий ущерб оценён в 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации города.
По девяти фактам причинения ущерба на сумму 508 тысяч рублей направлены заявления в страховые компании о страховом возмещении по ОСАГО. Решение приняты, ущерб восстанавливается.
По десяти фактам на сумму 414 тысяч рублей виновным водителям направлено предложение о добровольном возмещении причиненного ущерба. По четырём фактам причинения на сумму 246 тысяч рублей поданы иски в суд.
Ещё в 23 случаях виновные водители пока не найдены.
– Установка одной опоры – это сложная и трудоёмкая работа, в которой задействованы автокран, автовышка, буроям, грузовик, три электромонтера. Восстановление одной опоры обходится в сумму от 30 до 80 тысяч рублей. В большинстве случаев нарушителей обнаруживают и привлекают к административной ответственности, – сообщили в МБУ «Горсвет».
Водитель, сбивший опору уличного освещения, несёт двойную ответственность. В первую очередь – за нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП. Это влечёт административную ответственность, вплоть до лишения водительских прав на срок от года. Во-вторых, нарушитель обязан возместить расходы за восстановление сбитой опоры.
О фактах повреждения опор можно сообщить в круглосуточную диспетчерскую МБУ «Горсвет» по тел. 43-26-44.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале октября на улице Бабушкина водитель сбил электроопору, так что она повисла на проводах. Автомобиль водитель бросил, а сам сбежал, так что, вероятно, он был пьян.
2 и 3 октября в Улан-Удэ произошло сразу три ДТП с повреждением двух электроопор и одного светофора.
В конце августа 2020-го пьяный водитель «Хонды Аккорд» врезался в электроопору на улице Трубачеева. Этому водителю не удалось сбежать, он был освидетельствован на алкогольное опьянение.