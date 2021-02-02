В Улан-Удэ скрылась половина лихачей, сбивших электроопоры









По девяти фактам причинения ущерба на сумму 508 тысяч рублей направлены заявления в страховые компании о страховом возмещении по ОСАГО. Решение приняты, ущерб восстанавливается.



Ещё в 23 случаях виновные водители пока не найдены.



– Установка одной опоры – это сложная и трудоёмкая работа, в которой задействованы автокран, автовышка, буроям, грузовик, три электромонтера. Восстановление одной опоры обходится в сумму от 30 до 80 тысяч рублей. В большинстве случаев нарушителей обнаруживают и привлекают к административной ответственности, – сообщили в МБУ «Горсвет».











О фактах повреждения опор можно сообщить в круглосуточную диспетчерскую МБУ «Горсвет» по тел. 43-26-44.





