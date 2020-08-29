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В Улан-Удэ пьяный водитель сбил электроопору

В Улан-Удэ пьяный водитель сбил электроопору
Происшествия,  Фото:dtp_03
ДТП произошло ранним утром на Трубачеева

Сегодня, 29 августа, в 6.20 часов утра на улице Трубачеева в Улан-Удэ в аварию попал пьяный водитель на «Хонде Аккорд». Автомобиль врезался в столб. В ДТП водитель разбил головой лобовое стекло.

- 24-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», следуя по улице Трубачеева, в районе дома 57 не справился с управлением. Он совершил наезд на электроопору. В результате ДТП пострадавших нет, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.


Освидетельствование подтвердило, что молодой человек был пьян. Его результат составил 0.79 мг/л. Водитель оформлен по ст. 12.8 часть 1 КоАП.

Фотографии с места опубликованы в паблике dtp_03. Пользователи акцентируют, что после недавнего ремонта на Трубачеева положен новый асфальт, что и могло привести к лихачеству водителя.

«Вот тебе и новый асфальт. Летают как угорелые. С ямами надо было оставить», «Рано нам еще хороший асфальт», «Верните 33 колодца», - пишут улан-удэнцы.


Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бичурском районе пьяный 19-летний водитель слетел с дороги и врезался в дерево.

Также вчера на АЗС в Ильинке был сбит шестилетний ребёнок на велосипеде. В Нижнем Саянтуе водитель сперва врезался в столб, затем в 14-летнюю девочку, а затем в ещё один столб.

ДТП алкогольное опьянение
 
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