В аварии пострадал подросток
Ночью в субботу в Улан-Удэ в машине, которая врезалась в электроопору, пострадал подросток.
- 22-летняя водитель автомобиля «Тойота Приус», следуя по улице Авиационная, в районе дома 38 не справилась с рулевым управлением и совершила наезд на электроопору, - сообщили в УГИБДД по Бурятии
В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир «Приуса». Подросток был госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в субботу произошло ДТП с пострадавшими в Селенгинском районе. Виновник аварии стал пьяный водитель.
Аварии с наездами на электроопоры в Улан-Удэ не редкость. В 2020 году Улан-Удэ водители-лихачи сбили 43 опоры уличного освещения. Больше чем в половине случаев виновные сбежали с места. Общий ущерб составил 1,5 млн рублей.
Часто «не везёт» столбам на улице Трубачеева. В марте пьяный водитель «Хонды» снёс электроопору. Аналогичное ДТП с пьяным водителем «Хонды Аккорд» произошло здесь в августе 2020-го.
В Улан-Удэ девушка на «Приусе» врезалась в электроопору
Происшествия, Фото:
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