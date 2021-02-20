Улан-удэнец совершил кражу в аэропорту

Вор украл телефон и деньги со счёта



Летом 2020 года к транспортным полицейским обратилась 33-летняя улан-удэнка. Она сообщила о том, что в аэропорту Улан-Удэ у неё украли мобильный телефон, а после кражи с её банковского счета пропали две тысячи рублей.



По «горячим следам» вора задержать не удалось - украденный телефон не подключался к сети. Но оперативно-розыскные мероприятия не прекращались и спустя несколько месяцев принесли свои плоды.



По подозрению в совершении преступления задержан 24-летний житель Улан-Удэ, который при помощи сервиса мобильных платежей перевёл деньги с украденного телефона.



По данному факту возбуждено уголовное дело. Улан-удэнцу грозит лишение свободы до шести лет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



