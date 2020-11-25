В Тайшете будут судить организатора азартных игр

Незаконный бизнес прикрыли летом этого года
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, который обвиняется в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ).
По версии следствия, с мая по июль 2020 года обвиняемый арендовал нежилое помещение в доме по улице Терешковой в Тайшете. Там он установил компьютерную технику с серией азартных игр, в результате которых игрок мог выиграть либо проиграть средства.
Кроме того, мужчина нанял в игорное заведение кассиров-операторов.
- Следователи установили, что обвиняемый постоянно контролировал работу, поступление и расходование денежных средств в виде доходов, полученных от незаконного проведения азартных игр и единолично распоряжался прибылью. Незаконная игорная деятельность была пресечена сотрудниками полиции в июле, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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