В Тайшете будут судить организатора азартных игр

Незаконный бизнес прикрыли летом этого года



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, который обвиняется в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ).



По версии следствия, с мая по июль 2020 года обвиняемый арендовал нежилое помещение в доме по улице Терешковой в Тайшете. Там он установил компьютерную технику с серией азартных игр, в результате которых игрок мог выиграть либо проиграть средства.



Кроме того, мужчина нанял в игорное заведение кассиров-операторов.



- Следователи установили, что обвиняемый постоянно контролировал работу, поступление и расходование денежных средств в виде доходов, полученных от незаконного проведения азартных игр и единолично распоряжался прибылью. Незаконная игорная деятельность была пресечена сотрудниками полиции в июле, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.



Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





