 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 ноября

24 ноября

Популярное

В Тайшете будут судить организатора азартных игр

В Тайшете будут судить организатора азартных игр
Происшествия, 
Незаконный бизнес прикрыли летом этого года

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, который обвиняется в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ).

По версии следствия, с мая по июль 2020 года обвиняемый арендовал нежилое помещение в доме по улице Терешковой в Тайшете. Там он установил компьютерную технику с серией азартных игр, в результате которых игрок мог выиграть либо проиграть средства.

Кроме того, мужчина нанял в игорное заведение кассиров-операторов.

- Следователи установили, что обвиняемый постоянно контролировал работу, поступление и расходование денежных средств в виде доходов, полученных от незаконного проведения азартных игр и единолично распоряжался прибылью. Незаконная игорная деятельность была пресечена сотрудниками полиции в июле, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


игорный бизнес
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске предотвратили несчастный случай на заливе Якоби
В Иркутске предотвратили несчастный случай на заливе Якоби
Происшествия, 25.11.2020
Пенсионерка сорвалась с крутого берега и звала на помощь
В Тайшете будут судить организатора азартных игр
В Тайшете будут судить организатора азартных игр
Происшествия, 25.11.2020
Незаконный бизнес прикрыли летом этого года
Интерпол нашёл в Бурятии угнанные автомобили
Интерпол нашёл в Бурятии угнанные автомобили
Происшествия, 25.11.2020
Один из автомобилей пропал 11 лет назад
В Бурятии пастух украл корову
В Бурятии пастух украл корову
Происшествия, 25.11.2020
Пастух выкрал корову с соседнего пастбища
На жителя Бурятии возбудили дело за кредит, взятый обманом
На жителя Бурятии возбудили дело за кредит, взятый обманом
Происшествия, 25.11.2020
При оформлении заявки он указал ложные сведения
В Улан-Удэ таксист отобрал сумку у скандальной пассажирки
В Улан-Удэ таксист отобрал сумку у скандальной пассажирки
Происшествия, 25.11.2020
Водителю не понравилось, что женщина ругалась с сестрой
Лёд на водоёмах Бурятии сейчас наиболее опасен
Лёд на водоёмах Бурятии сейчас наиболее опасен
Происшествия, 25.11.2020
Под лёд с начала сезона провалились два человека и машина
Жительница Бурятии обокрала отца
Жительница Бурятии обокрала отца
Происшествия, 25.11.2020
Теперь на неё возбуждено уголовное дело

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^