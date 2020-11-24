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В Ангарске устроили погоню за пьяной женщиной-водителем

Происшествия, 
Пьяная дама от освидетельствования на алкогольное опьянение отказалась

В пятницу, 20 ноября, в Ангарске в ходе погони сотрудники ДПС задержали нетрезвую женщину-водителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Ночью в районе улицы Кирова автоинспекторы обратили внимание на автомобиль «Тойота Калдина», у которого не были включены фары. Инспекторы попытались остановить иномарку, но водитель проигнорировал это требование.

Сотрудники ГИБДД на служебном автомобиле направились вслед за автомобилем. Через специальное громкоговорящее устройство неоднократно требовали лихача прекратить движение.

Когда автомобиль прекратил движение в частном секторе СНТ «Нефтяник», инспекторы задержали водителя. Выяснилось, что автомобилем управляет 41-летняя женщина, с явными признаками опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения она отказалась.

В отношении нарушительницы составлен административный материал по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». По этой статье предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Автомобиль помещён на арестплощадку.


водители ГИБДД алкогольное опьянение
 
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