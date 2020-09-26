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В Бурятии пожар уничтожил склад нацпарка

В Бурятии пожар уничтожил склад нацпарка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сгорело 300 литров технических жидкостей

Поздним вечером 25 сентября в селе Кырен в Бурятии произошёл пожар на складе Тункинского национального парка, где хранились технические жидкости.

На момент прибытия пожарных одноэтажное здание склада горело полностью, обрушилась кровля. Существовала угроза жилому дому, расположенному всего в 15 метрах от места пожара.

Из-за позднего обнаружения пожара и порывистого ветра спасти строение не удалось. Однако пожарные отстояли жилой дом, на который летели искры с горящего склада.

Огонь полностью уничтожил помещение склада на площади 160 кв.м., а также 300 литров технических жидкостей (машинное масло, литол, автол, антифриз).

Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Прибайкальском районе Бурятии горела пилорама

пожар национальный парк
 
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