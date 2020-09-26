В Бурятии горела пилорама

Пожар начался во время сварочных работ
Вчера, 25 сентября, в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар на территории пилорамы.
На момент прибытия пожарных горел станок и пиломатериалы на небольшой площади, однако существовала угроза распространения огня на другие легкосгораемые материалы.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня. Огонь повредил пильный станок и пиломатериалы на площади 20 кв.м.
Причиной возгорания, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнём во время сварочных работ, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
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