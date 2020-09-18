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В Бурятии горело кафе

В Бурятии горело кафе
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл в Заиграево

Вчера, 17 сентября, в посёлке Заиграево Заиграевского района Бурятии загорелось кафе. Когда пожарные прибыли на место, горела внутренняя часть здания.

Пожарные ликвидировали возгорание за 18 минут. В результате пожара повреждены потолочные перекрытия на площади 16 кв. м.

Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.


По предположениям дознавателей, по такой же причине в Иволгинском районе загорелась баня. Пожар произошёл в селе Сужа в ночь с 17 на 18 сентября. Горела крыша и строение изнутри.

Пожар был ликвидирован за 23 минуты. В результате пожара выгорела крыша бани, потолок и частично стены строения.
пожар кафе
 
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