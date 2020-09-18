В Бурятии горело кафе

Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.











По предположениям дознавателей, по такой же причине в Иволгинском районе загорелась баня. Пожар произошёл в селе Сужа в ночь с 17 на 18 сентября. Горела крыша и строение изнутри.



Пожар был ликвидирован за 23 минуты. В результате пожара выгорела крыша бани, потолок и частично стены строения.



Вчера, 17 сентября, в посёлке Заиграево Заиграевского района Бурятии загорелось кафе. Когда пожарные прибыли на место, горела внутренняя часть здания.Пожарные ликвидировали возгорание за 18 минут. В результате пожара повреждены потолочные перекрытия на площади 16 кв. м.