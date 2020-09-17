В Бурятии вальщик леса вырубил сосен больше положенного

Так он хотел увеличить свой заработок



В Кижингинском участковом лесничестве в семи километрах от села Могсохон выявлена незаконная рубка леса. 47-летний житель села Ганга, работая вальщиком леса, спилил неклеймёные, непредназначенные для заготовки деревья. Он допустил переруб более 11 кубометров сосны, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



Ущерб составил около 63 тысяч рублей.



С места происшествия полицейские изъяли трактор с прицепом без государственных регистрационных знаков, бензопилу и заготовленную древесину.



Мужчина пояснил следователю, что таким образом он хотел увеличить объём спиленной древесины и, соответственно, свой заработок.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.





