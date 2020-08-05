Он планировал сам ездить на велосипеде
В конце июня в полицию Кабанского района обратился 20-летний житель города Бабушкин. Молодой человек сообщил о краже велосипеда из подъезда дома. Ущерб составил семь тысяч рублей.
При подворовом обходе и опросе жителей оперативники обнаружили велосипед во дворе дома неподалёку. Сотрудники полиции установили, что его украл 14-летний подросток.
Ранее парень не был судим, на учёте в ПДН не состоит. Полицейским он рассказал, что планировал сам ездить на велосипеде.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии 14-летний подросток украл велосипед из подъезда
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