В Бурятии 14-летний подросток украл велосипед из подъезда

Он планировал сам ездить на велосипеде



В конце июня в полицию Кабанского района обратился 20-летний житель города Бабушкин. Молодой человек сообщил о краже велосипеда из подъезда дома. Ущерб составил семь тысяч рублей.



При подворовом обходе и опросе жителей оперативники обнаружили велосипед во дворе дома неподалёку. Сотрудники полиции установили, что его украл 14-летний подросток.



Ранее парень не был судим, на учёте в ПДН не состоит. Полицейским он рассказал, что планировал сам ездить на велосипеде.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

