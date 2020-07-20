Самолёт мог совершить жёсткую или аварийную посадку в Иркутской области
Самолёт Ан-2 с шестью людьми на борту авиакомпании «Феникс» не выходит на связь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. На борту пропавшего судна шесть человек.
- В 20:21 мск воскресенья поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании «Феникс». На борту шесть человек, из них двое человек экипажа и четыре пассажира, - сказали в ведомстве.
Самолёт вылетел на химобработку полей и направлялся из поселка Кырен в Бурятии в Иркутскую область, передаёт «Интерфакс».
Пассажирами самолёта были четыре командира других экипажей, сообщили «Интерфакс» в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.
- В настоящий момент поиском пропавшего самолета занимаются три воздушных судна: вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ангара», самолёт Ан-26 авиакомпании «Ираэро» и Ан-24 авиакомпании «Феникс». Несколько часов назад при облёте места поиска пилоты заметили световые сигналы фонариком из леса, хотя утверждать, что это члены экипажа пропавшего самолета, пока очень рано. Поисковая операция продолжается, - сообщили ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.
На борту вертолёта и самолёта Ан-26 находятся спасатели, в самолёте Ан-24 авиакомпании «Феникс».
Специалисты полагают, что самолёт мог совершить жёсткую или аварийную посадку в Иркутской области.
В Бурятии пропал самолёт с шестью людьми
Происшествия, Фото:
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