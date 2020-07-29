В Бурятии усилят поиски пропавшего самолёта Ан-2

В тайгу направляются ещё 36 спасателей, будут задействованы беспилотники «Лиза Алерт» и ВВО
В Бурятии и Иркутской области продолжается поиск пропавшего самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс» с шестью людьми на борту. Борт с 19 июля перестал выходить на связь.
Заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской прокомментировал ситуацию с поисками пропавшего самолёта. Он сообщил, что на сегодняшний день поиски ведут 56 человек, сегодня туда отправятся ещё 36 человек, в том числе парашютисты-десантники. Также поисками занимается Тункинская администрация, Тункинский нацпарк, Новосибирский спасательный центр, родственники и волонтёры, также прочесывают территорию охотники.
- За время поисков время налёта составило 184 часа, обследовано более 16 тысяч кв. километров. Сегодня утром я провёл заседание республиканского штаба по координации деятельности по поиску пропавшего самолёта по указанию главы Бурятии, нами принято решение направить с утра усиление группировки. Уже направлено шесть спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, дополнительно направлено 20 парашютистов-десантников Забайкальской базы авиационной охраны лесов – это опытные таёжники, люди, которые умеют ходить в горной лесистой местности, заместитель руководителя охраны лесов, замруководителя республиканского агентства ГО и ЧС и 10 сотрудников МЧС с психологом, - сообщил Пётр Мордовской.
В районной администрации развернётся штаб для координации деятельности. В тайге работают три спасателя, которые проверяют информацию о срезанных верхушках деревьев севернее села Тибельти Иркутской области.
- Вчера мною подана заявка в адрес министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева о выделении борта МИ-8 МЧС России. Если борт будет выделен, то наши парашютисты-десантники для проверки информации будут моментально спускаться с борта, - отметил он.
Также сегодня начинает работу группа новосибирских волонтёров отряда «Лиза Алерт», в распоряжении которых имеется беспилотный летательный аппарат: «С 7 часов в небе находится борт Ми-8, как только он сядет, мы используем беспилотный летательный аппарат».
- Завтра выдвигается команда военных Восточного военного округа с беспилотным летательным аппаратом. Вчера нашу заявку рассмотрели и одобрили. У них очень мощные беспилотники – дальность до 400 км, время нахождения в небе –до 6 часов. Любая информация будет проверяться и доводиться до наземных служб, - сказал Пётр Мордовской.
Площадь, на которой самолёт мог совершить посадку, очень большая. Самолёт должен был провести обработки территории в 100 километров.
- Самое главное, что нас сдерживает – мы не знаем точное направление самолёта, только предположительно. Сегодня я поговорил со следственным управлением Следственного комитета, которое допрашивало техников, которые остались на земле. Самая ближайшая точка, где должны были начать облёт – 80 км, самая дальняя точка, куда должен был самолёт долететь – 180 км. Получается, 100 километров надо было обработать – площадь очень большая. Погодные условия не всегда позволяют летать самолётам и беспилотникам, поэтому мы усиливаем наземную группировку, - сказал он.
Кроме того, Пётр Мордовской отметил, что не собирается отправлять на поиски в тайгу военных.
- Сегодня не могу направить необученных людей в тайгу, это горно-таёжная местность, очень сложный рельеф. Почему, наверняка, произошла вынужденная посадка? Потому что, действительно, очень сложный рельеф и вы знаете, что это не первое происшествие с этой авиакомпанией. Первое было в прошлом году – вчера обнаружили борт, которые мы были вынуждены оставить там, потому что невозможно было эвакуировать. Поэтому солдат туда отправить я не имею права, и никто туда не пойдет, потом мы будем искать еще и их. Самые опытные сотрудники выдвигаются туда, - объяснил зампред.
Также зампред рассказал, что лично знаком с пилотом, управлявшим пропавшим самолётом Ан-2.
- Хочется надеется, что мы найдём самолет. Я лично знаю пилота, который управлял самолётом. Он тогда был маленький, а я был юношей. Судьба свела, мы познакомились с его родителями. В обязательном порядке найдём борт, - заключил он.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне федеральные СМИ ошибочно выдали информацию о находке самолёта. Однако оказалось, что найдены обломки прошлогоднего самолёта, совершившего жёсткую посадку. Члены экипажа того самолёта, несмотря на авиакатастрофу, остались живы.
Обеспокоенные родственники пропавших пилотов нуждаются в помощи. Они ищут добровольцев, технику и квадроциклы.
В Бурятии усилят поиски пропавшего самолёта Ан-2
Происшествия, Фото:
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